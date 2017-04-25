В рамках российской акции.

Свердловская область примет участие во всероссийской акции по формированию правовых знаний у школьников, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ГУ МВД по региону. Нюансы предстоящего мероприятия обсуждались 24 апреля в рамках видеоконференции Общественного совета при МВД России с представителями региональных управлений полиции.

Акция стартует по всей стране 26 апреля. Старшеклассникам предстоит пройти тестирование на тему российского законодательства. На Среднем Урале в мероприятии примут участие 42 территориальных ОВД.

"Молодежь должна четко знать, что в этой жизни правильно, а что наоборот. Что бывает, если преступить черту закона", - подчеркнул руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.