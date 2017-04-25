×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Свердловских старшеклассников проверят на знание законодательстваСегодня в 13:25

  • Текст

В рамках российской акции.

Свердловская область примет участие во всероссийской акции по формированию правовых знаний у школьников, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ГУ МВД по региону. Нюансы предстоящего мероприятия обсуждались 24 апреля в рамках видеоконференции Общественного совета при МВД России с представителями региональных управлений полиции.

Акция стартует по всей стране 26 апреля. Старшеклассникам предстоит пройти тестирование на тему российского законодательства. На Среднем Урале в мероприятии примут участие 42 территориальных ОВД.

"Молодежь должна четко знать, что в этой жизни правильно, а что наоборот. Что бывает, если преступить черту закона", - подчеркнул руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Червоисточинск Нижнего Тагила

Червоисточинск Нижнего Тагила

Где чистая вода?

Темные пятна на Солнечном

Темные пятна на Солнечном

Добили жителей новостроек.

Хилое "Жилище" губернатора Комаровой

Хилое "Жилище" губернатора Комаровой

Пора проверить прокуратуре.

Интервью

Инфографика

Зауралье поставило рекорд по самому дорогому отоплению

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×