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В УрФУ массово отравились студентыСегодня в 14:29

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В столовой антисанитария.

В УрФУ произошла вспышка острой кишечной инфекции. За неделю с 18 по 25 апреля за медпомощью обратились 13 студентов и сотрудников вуза. Все они ели в столовой №4 в корпусе на Мира, 19, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе областного управления Роспотребнадзора.

Санврачи нашли множество нарушений в пищеблоке: там неправильно хранятся продукты, обрабатывается кухонный инвентарь и посуда, не соответствует нормам состояние помещений. У заболевших и сотрудников столовой обнаружен норовирус.

С 21 апреля столовая временно закрыта - до решения суда, куда направлены все материалы.

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