Екатеринбургская мэрия вбухает еще миллион в платную парковкуСегодня в 15:26
- Текст
Которая до сих пор не работает.
Екатеринбургские чиновники продолжают вкладывать деньги в платную парковку в центре города, которая до сих пор не работает.
25 апреля 2017 года МБУ "Городская служба парковок" объявило конкурс по выбору банка, который займется обслуживанием паркоматов. Кредитная организация должна проводить расчеты через банковские карты, sms и мобильные приложения. Контракт будет заключен до 31 декабря 2017 года. Мэрия готова заплатить 925 тысяч рублей. Собранные средства пойдут в казну, передает "Уралинформбюро".
Паркоматы на улицах уральской столицы появились в 2014 году, однако система до сих пор не работает. Мэрия хотела взвалить обязанности по ловле недобросовестных автомобилистов на инспекторов ГИБДД. Однако те открестились от этого, поскольку в КоАП отсутствует статья о штрафах за неоплаченную парковку.
В итоге нарушителями пришлось заниматься мэрии. Сейчас система построена таким образом, что чиновники должны передавать информацию о зафиксированных нарушениях в ГИБДД. Автоинспекция, в свою очередь, раскрывает данные об автовладельцах. Их вызывают в мэрию на административную комиссию, где выписывается штраф.
Правда, никаких штрафов, по словам автовладельцев, они до сих пор не получали.
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
-
Сегодня в 18:31
Депутаты гордумы Екатеринбурга посадили "наследника" Кинева на зарплату
И отказались от повышенных пенсий.Сегодня в 18:27
В Коркино два наркодилера пытались продать полкило героина
Их задержали.Сегодня в 18:27
Свердловчанин пойдет под суд за смертельные разборки в кафе
В Кировграде.Сегодня в 18:19
Водочные цены будут расти по алгоритму
Ведомства сообразили на троих.Сегодня в 18:16
Погубившие екатеринбургского ветерана мошенницы попали на видео
Полиция просит помощи в розыске.Сегодня в 18:10
В Кургане обуздают тарифы на проезд
В общественном транспорте.Сегодня в 18:09
Против врио главы Прикамья собирают коалицию
К губернаторским выборам.Сегодня в 18:01
В Перми за смерть работника на стройке осудили трех его руководителей
Они поселятся в колонии.Сегодня в 17:53
"Ассоциация строителей Урала" распрощалась с Плаксиным
Оскандалившимся с "Первым Николаевским".Сегодня в 17:24
Форварда "Урала" Павлюченко дисквалифицировали на 3 матча
За мат в игре с "Зенитом".Сегодня в 16:54
Пятерых тюменцев ошпарило кипятком из лопнувших труб
Трое из них госпитализированы.Сегодня в 16:51
Медведев забраковал 60% региональных трасс
Ткнув чиновников носом в ямы.Сегодня в 16:40
ЧП на заводе PepsiCo - улицы Лебедяни залило соком
Пострадали два работника.Сегодня в 16:30
Югорчанина зарезали и утопили в болоте
В убийстве обвиняются вахтовики.Сегодня в 16:22
В детдоме Санкт-Петербурга 5 лет насиловали детей
Задержаны 5 подозреваемых.
Главные новости
- Сегодня в 18:16Погубившие екатеринбургского ветерана мошенницы попали на видео
- Сегодня в 17:53"Ассоциация строителей Урала" распрощалась с Плаксиным
- Сегодня в 16:54Пятерых тюменцев ошпарило кипятком из лопнувших труб
- Сегодня в 15:168-летнего челябинца пытался задушить одноклассник
- Сегодня в 10:42Червоисточинск Нижнего Тагила
Аналитика
Червоисточинск Нижнего Тагила
Где чистая вода?
Темные пятна на Солнечном
Добили жителей новостроек.
Хилое "Жилище" губернатора Комаровой
Пора проверить прокуратуре.