И руководства других МУПов.

Сити-менеджер Екатеринбурга Александр Якоб объявил выговор руководителям трех МУПов - Александру Ковальчику из "Водоканала", Сергею Федякову из кинотеатра "Салют" и Людмиле Оболонковой из "Городской центральной аптеки".

Решения были приняты после прокурорской проверки. Выяснилось, что директора данных предприятий в нарушение закона являются еще и учредителями юридических лиц, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе регионального надзорного ведомства.

Прокуроры внесли представление главе администрации города, а он, в свою очередь, объявил нарушителям выговоры. Все трое подали документы в Единый государственный реестр юридических лиц о выходе из состава учредителей.

С еще одним нарушителем - директором ЕМУП "Столовая № 6" Олегом Чистополовым трудовые отношения прекращены.