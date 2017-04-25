×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Прокуратура добралась до директора екатеринбургского "Водоканала"Сегодня в 16:10

  • Текст

И руководства других МУПов.

Сити-менеджер Екатеринбурга Александр Якоб объявил выговор руководителям трех МУПов - Александру Ковальчику из "Водоканала", Сергею Федякову из кинотеатра "Салют" и Людмиле Оболонковой из "Городской центральной аптеки".

Решения были приняты после прокурорской проверки. Выяснилось, что директора данных предприятий в нарушение закона являются еще и учредителями юридических лиц, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе регионального надзорного ведомства.

Прокуроры внесли представление главе администрации города, а он, в свою очередь, объявил нарушителям выговоры. Все трое подали документы в Единый государственный реестр юридических лиц о выходе из состава учредителей.

С еще одним нарушителем - директором ЕМУП "Столовая № 6" Олегом Чистополовым трудовые отношения прекращены.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Червоисточинск Нижнего Тагила

Червоисточинск Нижнего Тагила

Где чистая вода?

Темные пятна на Солнечном

Темные пятна на Солнечном

Добили жителей новостроек.

Хилое "Жилище" губернатора Комаровой

Хилое "Жилище" губернатора Комаровой

Пора проверить прокуратуре.

Интервью

Инфографика

Зауралье поставило рекорд по самому дорогому отоплению

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×