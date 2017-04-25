Из-за испытаний сетей.

26-27 апреля 2017 года отключат горячую воду в Железнодорожном, Чкаловском и Октябрьском районах Екатеринбурга.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе Екатеринбургской теплосетевой компании, 26 апреля ГВС исчезнет в домах, запитанных от котельных по Кишиневской, 56, Каменотесов, 11а, Бахчиванджи, 40а и Бисертской, 132. 27 апреля горячей воды не будет в зданиях, подключенных к теплоисточникам на Минометчиков, 13 и Алтайской, 64а.

Отключения связаны с испытаниями коммуникаций повышенной температурой - они проводятся раз в 5 лет.

График опрессовок - испытаний труб давлением - пока находится на утверждении. Скорее всего, документ будет обнародован в начале мая. Как заявили в пресс-службе ЕТК, отключения грядущим летом будут, но точное их число пока неизвестно.

Между тем в прошлом году энергетики говорили, что в 2017 году ЕТК может полностью отказаться от централизованных гидравлических испытаний.