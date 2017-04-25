Ткнув чиновников носом в ямы.

Только 40% региональных трасс в России соответствуют нормативам, констатировал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, находящийся с рабочим визитом в Омске.

Глава кабмина призвал власти субъектов РФ активнее работать с подрядчиками и добиваться устранения дефектов в рамках гарантийных обязательств. В противном случае - принимать в отношении них меры.

Что касается федеральных трасс, на данный момент приведено в порядок 70% дорог, передает "Уралинформбюро".

Ранее стало известно, что в 2017 году в российских регионах в рамках приоритетного проекта "Безопасные и качественные дороги" отремонтируют и построят 5 тысяч километров трасс на сумму 30 миллиардов рублей. В субъектах РФ должно быть ликвидировано более 1 тысячи очагов аварийности. Еще 10 миллиардов рублей регионы получат в рамках госпрограммы "Развитие транспортной системы".

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