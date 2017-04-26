Пригород Магнитогорска оккупировали верблюды25 апреля в 18:40
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С герба Южного Урала они сошли на поля.
К северу от Магнитогорска местные жители заметили верблюдов. Фото экзотических животных появились в социальных сетях. На них видно, что "корабли пустыни" мирно пасутся на челябинских полях, передает "Уралинформбюро".
В комментариях жители выдвигают версии, откуда появились нетипичные для Южного Урала животные. Одни предполагают, что они отбились от цирка или передвижного зоопарка. Другие утверждают, что они исконные обитатели местных широт. "Чему удивляться, он изображен на гербе Челябинской области", - напоминает один из пользователей.
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