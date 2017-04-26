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В тагильской колонии построят корпус для 100 осужденных матерей25 апреля в 19:40

Где они будут жить с детьми.

В Свердловской области в 2020 году планируется возведение корпуса для совместного проживания 100 заключенных матерей и их детей. В Челябинской области в 2018 году начнется строительство аналогичного общежития, но рассчитанного на 30 женщин, пишет "Коммерсантъ".

По данным издания, этого требуют единые стандарты, разрабатываемые ФСИН. Ожидается, что их окончательный текст будет согласован к концу апреля.

Новые положения должны обеспечить совместное круглосуточное пребывание с детьми для всех без исключения матерей в местах лишения свободы. Женщины смогут рассчитывать на совместное проживание с детьми с первого дня поступления из СИЗО или из больницы после родов. Проживать они должны в специальных общежитиях, а в домах ребенка при колониях будут работать ясельные группы. Ответственность за оказание медицинской помощи ребенку и его питание будет лежать на администрациях мест лишения свободы, передает "Уралинформбюро".

Если в учреждении не будет возможности предоставить всем матерям необходимые условия, приоритет будет у тех, чьи дети находятся на грудном вскармливании, и матерей, которые уже в СИЗО находились вместе с чадом - "во избежание травмы ребенка".

Следует отметить, что на 2016 год только 20% заключенных матерей могли жить с детьми.

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1 комментариев из 1 | смотреть все
Александр 25 апреля в 21:42

Беспредел. Почему отцам не строят колонии где они могли юы посещать своих детей и воспитывать?

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