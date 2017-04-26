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Гепатит А держит в страхе Прикамье 25 апреля в 19:12

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Объявлена обязательная вакцинация.

В Пермском крае резко вырос уровень заболеваемости гепатитом А и дизентерией Зонне, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе краевого управления Роспотребнадзора

За три месяца 2017 года заболеваемость гепатитом относительно первого квартала прошлого года выросла на 60%, дизентерией Зонне - на 20%.

В связи с этим глава ведомства Виталий Костарев объявил обязательную вакцинацию для профессиональных групп риска. Это, в первую очередь, касается работников сферы питания, детских садов, детских лагерей, клининговых компаний и медиков.

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