Объявлена обязательная вакцинация.

В Пермском крае резко вырос уровень заболеваемости гепатитом А и дизентерией Зонне, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе краевого управления Роспотребнадзора

За три месяца 2017 года заболеваемость гепатитом относительно первого квартала прошлого года выросла на 60%, дизентерией Зонне - на 20%.

В связи с этим глава ведомства Виталий Костарев объявил обязательную вакцинацию для профессиональных групп риска. Это, в первую очередь, касается работников сферы питания, детских садов, детских лагерей, клининговых компаний и медиков.