В общественном транспорте.

В Зауралье могут вернуться к регулируемым тарифам на проезд в муниципальном и межмуниципальном транспорте. Об этом зашла речь на заседании правительства региона 25 апреля 2017 года, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе губернатора Курганской области. Сейчас данный вопрос прорабатывается.

Нерегулируемые тарифы появились в Зауралье в начале 2016 года, когда вступил в силу ФЗ-220.

Согласно документу, власти должны определять перевозчиков, которые ездят по нерегулируемым (не контролируемым чиновниками) ценам и регулируемым (их устанавливает Департамент государственного регулирования). При этом во втором случае транспортникам должны выплачиваться компенсации за перевозку пассажиров.

По всей видимости, чиновники решили избежать лишних трат и сделали все тарифы нерегулируемыми. Коммерсанты тут же накрутили цены. В 2016 году стоимость проезда выросла с 18 до 20 рублей, в 2017 - до 22 рублей.

Регулируемые тарифы сохранились только в Шадринске.

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