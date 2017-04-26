Рейс откладывается на 8 часов.

Уральские туристы застряли во Вьетнаме из-за задержки рейса IK-2518 авиакомпании Pegas Fly.

По данным онлайн-табло Кольцово, Boeing 767 должен был прибыть из Нячанга в Екатеринбург 26 апреля в 22.00. Однако он в лучшем случае прилетит 27 апреля в 6.20, передает "Уралинформбюро".

С чем связана задержка, в авиакомпании уточнить не удалось.