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Россиян "закодируют" от алкоэнергетиковСегодня в 08:45

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На нет и суда нет.

В России собираются запретить алкоэнергетики из-за их вреда для здоровья. Поправки в закон о госрегулировании оборота спиртного подготовил Минфин, пишут "Известия".

В документе прописан запрет производства и оборота алкогольной продукции крепостью менее 22%, содержащей тонизирующие вещества. Исключение сделано только для поставок таких напитков на экспорт. Поправки Минфина подготовлены ко второму чтению законопроекта, дата которого пока не назначена.

В аппарате вице-премьера Александра Хлопонина данную инициативу поддерживают. Минэкономразвития и Минпромторг пока взвешивают все за и против.

Следует отметить, что запрет на продажу алкоэнергетиков уже действует в 38 субъектах России, в том числе в Москве, Санкт-Петербурге, Владимирской и Тульской областях, Краснодарском и Ставропольской краях. Ранее антимонопольщики настаивали, что такое выборочное ограничение недопустимо - запретить продажу товара можно только на федеральном уровне, если его признали вредным.

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