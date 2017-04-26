40-летие.

Корпорация "ВСМПО-Ависма" уделяет особое внимание здоровью сотрудников. 40 лет назад по инициативе директора Верхнесалдинского метзавода Гавриила Агаркова на предприятии был открыт центральный заводской здравпункт, спустя 5 лет он обрел статус поликлиники. Сейчас здоровьем заводчан занимается медико-санитарная часть "Тирус".

Прежде всего, она включает в себя цеховые здравпункты, где проводится вакцинация, плановые медосмотры, а также оказывается экстренная неотложная медпомощь.

Профилактикой заболеваний занимается межцеховой оздоровительный центр. В нем имеются вихревые ванны, магнитолазер, ингаляторий и галокамера, где можно подышать целебным воздухом. Также для заводчан работает кабинет лечебной физкультуры, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ВСМПО.

Благодаря стабильной финансовой поддержке Корпорации "ВСМПО-Ависма" техническая база медучреждения постоянно обновляется. У сотрудников есть возможность получить высокотехнологичную медпомощи - есть кабинеты УЗИ, эндоскопии, клинико-диагностическая лаборатория. Кроме полноценного лечения, работники могут рассчитывать на курс реабилитации в Центре восстановительной медицины.

В честь 40-летнего юбилея со дня образования медсанчасти 49 работников были удостоены почетных грамот и благодарственных писем главы администрации Верхнесалдинского городского округа, а также руководства МСЧ "Тирус".