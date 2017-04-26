Вирус гуляет по Европе.

Роспотребнадзор предупредил россиян о вспышке кори в Европе - число заболевших перевалило за 4000 человек. Эту опасность нужно учесть при планировании отпуска за границей.

Больше всего зараженных в Румынии и Италии. Также вспышка отмечена еще в 12 европейских странах: Австрии, Болгарии, Бельгии, Чехии, Венгрии, Франции, Германии, Швеции, Португалии, Исландии, Испании и Швейцарии.

Несколько заболевших скончались. Отмечены случаи заражения среди медицинского персонала. Как пояснили "Уралинформбюро" в Роспотребнадзоре, вирус распространился из-за низкого уровня вакцинации европейского населения и отсутствия ограничительных мероприятий.

Стоит напомнить, что всплеск заболеваемости корью в конце 2016 года был зарегистрирован и в Свердловской области, в основном в Екатеринбурге, где ввели карантин. Заразилось 79 человек. Обошлось без летальных исходов.

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