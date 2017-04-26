Его протестируют в трех городах.

Компания Uber приступила к разработке летающего автомобиля, пишет газета USA Today. Прототип машины планируется создать к 2020 году. Тогда же образец будет представлен на Всемирной выставке в Дубае.

Uber уже подписала соглашение о тестировании авиамобиля с властями нескольких городов - Форт-Уорта, Техаса и Дубая. Кроме того, американцы намерены сотрудничать с фирмами на рынке недвижимости, чтобы совместно создать специальные взлетно-посадочные станции, передает "Уралинформбюро".

Желающие приобрести новинку Uber, помимо обычных прав, должны получить лицензию пилота.