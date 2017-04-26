Отобранные Колокольцевым.

Российским инспекторам ГИБДД вернули ручные радары для фиксации нарушений ПДД, пишет "Коммерсант".

Устройства запретили применять 10 июля 2016 года по указанию главы МВД Владимира Колокольцева. Решение было связано с тем, что приборы часто использовались для вымогательства взяток с водителей. После получения денег записи с них стирались.

Производителям было поручено модернизировать аппараты. Программисты разделили пользователей устройств на операторов (инспекторы ДПС) и администраторов (руководители подразделений). Право удалять записи они предоставили только последним. При попытке инспектора ДПС извлечь карту памяти устройство блокируется. Включить его может только администратор.

На данный момент удалось перепрошить 1,5 тысячи радаров. Ими пользуются почти в половине регионов страны, передает "Уралинформбюро".

Однако эксперты утверждают, что инспекторы придумают, как нажиться на водителях. Например, аппарат будут ставить в зоне ограничения скорости до 90 километров в час, а программировать его на 60 километров в час.