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17,5 тысяч свердловчан переселят из аварийных домовСегодня в 12:43

Но конкретных сроков нет.

В Свердловской области сформирован реестр домов, признанных аварийными после 1 января 2012 года. В перечень попали 1 595 многоквартирников, в которых проживают 17 560 человек. Их начнут расселять с 2018 года.

Как сообщили "Уралинформбюро" в региональном департаменте информполитики, источники финансирования пока не определены.

По всей видимости, власти рассчитывают на продление федеральной программы, в рамках которой расселялись дома, признанные аварийными до 1 января 2012 года. Данное решение должно быть принято в Москве в мае-июне 2017 года.

Возможно, к этому времени реестр пополнят развалюхами, которые исключили из программы капремонта. Сейчас их насчитывается около 1,5 тысячи.

Стоит добавить, что с 2013 года на Среднем Урале из разрушающихся квартир переехали 8,5 тысяч человек. Для них было построено и приобретено более 140 тысяч квадратных метров жилья. В ряде муниципалитетов реализация программы срывается по вине недобросовестных подрядчиков. Сложная ситуация - в Верхней Туре, Березовском, Первоуральске, Камышлове, Таборах, Ивделе, Шале, Тавде и Ирбите. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев пригрозил главам территорий-аутсайдеров отставками.

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1 комментариев из 1 | смотреть все
угу Сегодня в 13:34

Да-да, без сроков это так удобно "выселять". На ул. Гагарина бараки лет 20 переселяют, а может и доольше, видимо, ждут, когда там люди поумирают

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