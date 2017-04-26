Ремонт начнут в мае.

Разбитую дорогу от Нижнего Тагила до поселка Серебрянка начнут ремонтировать в мае 2017 года. На эти цели выделят около 250 миллионов рублей. Как сообщила "Уралинформбюро" пресс-секретарь свердловского минтранса Анна Крашенинникова, госконтракт с подрядчиком планируется заключить в начале мая.

Власти региона занялись проблемой транспортного сообщения с Серебрянкой после того, как о бедственном положении поселка узнал президент РФ - на пресс-конференции ему рассказали, что в октябре 2015 года дорогу к Серебрянке размыло, жители сидели без продуктов и лекарств. Владимир Путин поручил губернатору Евгению Куйвашеву привести дорогу в порядок.

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