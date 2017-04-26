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В России жителей энергоэффективных домов освободят от налоговСегодня в 13:17

На недвижимость.

В России собственников квартир в энергоэффективных домах могут освободить от налога на недвижимость. С таким предложением выступили депутаты Госдумы РФ, пишет "Российская газета".

По мнению народных избранников, данная мера позволит стимулировать жильцов повышать энергоэффективность своих жилищ при проведении реконструкции и капремонта. Правда, речь идет не о бессрочной льготе - освобождать от сбора предлагается на 3 года.

Суть энергоэффективных мероприятий сводится к утеплению фасадов, крыш, подвалов, окон и стояков. Расход энергии на обогрев такого здания существенно снижается. Собственники могут экономить до 70% при оплате коммуналки.

Однако мероприятия влетят собственникам в копеечку. Энергоэффективный ремонт дороже обычного примерно в 2,5 раза. Затраты на утепление окупаются только спустя 10-15 лет.

Стоит добавить, что сейчас в России насчитывается более сотни энергоэффективных домов. Еще 7 строится, передает "Уралинформбюро".

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1 комментариев из 1 | смотреть все
ась? Сегодня в 13:31

Если я в своей квартире каждую зиму усиленно утепляю окна, а иначе нам зимой не выжить, то значит и нас можно и нужно освободить от налога на недвижимость?

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