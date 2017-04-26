Если есть молодость, богатство и здоровье.

Доля счастливых россиян достигла исторического максимума. Согласно опросу ВЦИОМ, довольны жизнью 85% жителей страны – это самый большой показатель за все годы исследований (с 1990-го).

Больше других счастливы молодые люди в возрасте от 18 до 24 лет и те, кто считает свой доход высоким. Среди них показатели - 95% и 94% соответственно. Среди россиян старше 60 лет счастливчиков - 82%, а среди недовольных материальным положением - 63%, передает РИА Новости

Радоваться жизни россиян заставляет семья – эту причину назвали 32% опрошенных. 21% опрошенных для счастья достаточно здоровья. Его отсутствие огорчает 6% россиян. Также печалят материальные трудности (9%) и плохое положение дел в стране (6%).

В опросе ВЦИОМа приняли участие почти две тысячи человек, передает "Уралинформбюро".