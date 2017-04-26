×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Счастье бьет ключом у 85% россиянСегодня в 14:29

Если есть молодость, богатство и здоровье.

Доля счастливых россиян достигла исторического максимума. Согласно опросу ВЦИОМ, довольны жизнью 85% жителей страны – это самый большой показатель за все годы исследований (с 1990-го).

Больше других счастливы молодые люди в возрасте от 18 до 24 лет и те, кто считает свой доход высоким. Среди них показатели - 95% и 94% соответственно. Среди россиян старше 60 лет счастливчиков - 82%, а среди недовольных материальным положением - 63%, передает РИА Новости

Радоваться жизни россиян заставляет семья – эту причину назвали 32% опрошенных. 21% опрошенных для счастья достаточно здоровья. Его отсутствие огорчает 6% россиян. Также печалят материальные трудности (9%) и плохое положение дел в стране (6%).

В опросе ВЦИОМа приняли участие почти две тысячи человек, передает "Уралинформбюро".

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать
1 комментариев из 1 | смотреть все
енто как обычно Сегодня в 16:29

ага, счастье бьёт ключом и всё по голове

ответить

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Без кардинала в голове

Без кардинала в голове

Гордума Екатеринбурга скатывается в анархию.

Червоисточинск Нижнего Тагила

Червоисточинск Нижнего Тагила

Где чистая вода?

Темные пятна на Солнечном

Темные пятна на Солнечном

Добили жителей новостроек.

Интервью

Инфографика

Зауралье поставило рекорд по самому дорогому отоплению

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×