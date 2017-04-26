О первой смене рано и мечтать.

105 из 162 школ Екатеринбурга изношены более чем на 50%. Без их ремонта городские власти не смогут обеспечить обучение детей в одну смену, как требует федеральная программа. Этот проблему обсуждали 25 апреля депутаты гордумы.

Сейчас в столице Урала четверть всех школьников (34,3 тысячи) учится во вторую смену. Чтобы обеспечить односменный режим к 2025 году, понадобится не менее 30 000 новых мест в школах и ремонт еще 50 000 мест, передает "Уралинформбюро".

На эти цели потребуется 70 миллиардов рублей. Городу под силу выделить лишь 11 миллиардов. Остальные средства планируется получить из федерального и регионального бюджетов. Чтобы утрясти этот вопрос, депутаты гордумы направят письма в областное Заксобрание.

Ранее городские чиновники заявляли, что для перехода на первую смену нужно строить по 10 новых школ ежегодно. Темпы нереальные: за последние три года в столице Урала открылось лишь два новых учебных заведения.

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