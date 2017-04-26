Якобы из благих целей.

Госдума в ближайшее время рассмотрит законопроект о допуске страховых компаний к медицинской тайне, пишут "Известия".

Предлагается открыть страховщикам доступ к информации о диагнозе клиента, дате его обращения в медучреждение, данные о наличии инвалидности и проведении медико-социальной экспертизы. Есть оговорка: только с письменного согласия застрахованного лица.

Автор инициативы – представитель "Единой Росии" Владислав Резник поясняет, что сейчас медицинские организации в половине случаев отказываются отвечать на такие запросы. Это приводит к задержке страховых выплат.

Многие депутаты и эксперты усмотрели в законопроекте антиконституционность и риск злоупотреблений, которые приведут исключительно к обогащению страховых компаний. Несмотря на критику, консультативный совет "ЕР" поддержал принятие документа, передает "Уралинформбюро".