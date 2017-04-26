С условием - строить не ближе 50 метров от колоколов.

Прихожане екатеринбургского храма святых Бориса и Глеба со второй попытки одобрили застройку компанией "Стройтэк" промзоны бывшего завода точной механики во Втузгородке. Правда, сама концепция застройки при этом существенно изменилась. Об этом стало известно на публичных слушаниях 26 апреля.



Участники слушаний настроены решительно: с ними святые Борис и Глеб.

План строительства жилого комплекса в квадрате улиц Блюхера-Раевского-Комвузовской-Студенческой выносился на обсуждение в марте. Тогда региональный Минстрой пытался провести слушания в зале УрГЭУ, который не вместил всех желающих высказать свое мнение о задумке "Стройтэка". Прихожане храма Бориса и Глеба, расположенного на улице Раевского, опасались, что его попросту снесут. По словам настоятеля храма, протоиерея Олега Шилкова, в изначальном плане застройки их уникальная деревянная церковь вообще отсутствовала. "В декабре 2012 года вышло постановление главы администрации Екатеринбурга, которое предоставило епархии эту землю для строительства храмового подворья на основании публичных слушаний, - заявил он "Уралинформбюро". - Поэтому мы настаиваем: раз границы нашего участка и его права собственности определены – оставьте нашу землю в покое".

Замечание застройщик решил учесть. В новом варианте территория участка под храмом не только обозначена, но даже немного увеличилась. Теперь ее ограничивает "красная линия" зоны общего пользования, проложенная по улицам Раевского, Новая-1 и Новая-2. Улиц с названием "Новая" пока нет на карте — на их месте расположены технические проезды заводской промзоны.



Территория храма на новом плане отмечена синим цветом.

Протоиерей Олег Шилков, выступая на слушаниях, попросил проектировщиков в окончательном варианте проекта не нарушать инсоляцию существующей застройки и "отодвинуть" проектируемую жилую зону минимум на 50 метров от храмового подворья. "У нас очень мощные колокола, громкость их звона составляет 90 децибел, - сообщил он. - А по нормативу в зоне жилой застройки не допускается шум свыше 55 децибел".



Проектируемую жилую зону "отодвинут" от колоколов храма святых Бориса и Глеба.

Прихожане заверили застройщика: если им пойдут навстречу в этих вопросах, они проголосуют "за". Директор по строительству компании "Стройтэк" Сергей Павлов пообещал, что мнение прихожан будет принято во внимание. В итоге "за" проголосовал 101 человек, "против" — всего пятеро. В кулуарах отец Олег заявил, что дело теперь за малым — отслеживать на проектной стадии, как застройщик будет выполнять свои обещания.

Следует отметить, что проект строительства ЖК "Современник" на месте промзоны предусматривает возведение комплекса многоквартирных домов общей площадью 274 тысячи квадратных метров, 5 детских садов, школы на 1100 мест, сети подземных паркингов и дорожной инфраструктуры. Кроме того, здесь запланирован большой парк и несколько новых объектов религиозного назначения. Строительство будет разбито на четыре этапа: сначала будут сданы две высотки на Блюхера и жилой квартал на Раевского, затем строители возьмутся за паркинги и благоустройство храмовой территории. После чего застройщик собирается выкупить земельные участки под школы и детские сады. Завершит реализацию проекта возведение еще двух жилых высотных групп на Блюхера со встроенными детскими садами и подземными автостоянками. Окончание строительных работ запланировано на 2025 год.



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