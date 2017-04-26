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Организаторов "Монстрации" в Екатеринбурге вынудили отложить шествиеСегодня в 18:39

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Акцию "подкосила" бюрократии.

Министерство общественной безопасности Свердловской области предложило перенести шествие "Монстрация" на 6 мая. Организатор ежегодной акции Александр Семухин принял предложение.

"Монстрацию предложили перенести на 6 мая. Берем? Я "за" - прекрасная же дата!", - прокомментировал решение ведомства Семухин, отметив, что лучшего варианта от чиновников все равно не последует. Его решение было поддержано пользователями социальных сетей, передает "Уралинформбюро".

Сместить дату с традиционного 1 мая пришлось из-за бюрократической проволочки - организаторы подали заявку в администрацию Екатеринбурга, тогда как с недавних пор это входит в полномочия регионального министерства общественной безопасности.

На "Монстрации" по большей части собираются представители различных неформальных молодежных течений. Они шьют костюмы и готовят плакаты с абсурдными лозунгами: "Веган, где белок ты берешь?" или "Радиация убивает только тех, кто в нее верит".

В этом году шествие стартует не от Театра драмы, а от Ельцин-Центра, но традиционно завершится у ТЦ "Гринвич".

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