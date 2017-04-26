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Екатеринбуржцам в домах у Центрального стадиона бесплатно заменят окнаСегодня в 16:35

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На пластиковые.

Екатеринбуржцам, проживающим вблизи Центрального стадиона, бесплатно заменят старые деревянные окна на пластиковые.

Работы будут проводиться в рамках программы обновления улично-дорожной сети к ЧМ-2018. После ее реализации движение в районе спортивного объекта оживится, соответственно, нужна звукоизоляция в квартирах.

В СМУ "Силур", которое займется заменой окон, "Уралинформбюро" заверили, что работа будет проводиться полностью за счет бюджета. Осчастливят жильцов 15-20 домов - только тех, у кого окна выходят на дорогу.

Сейчас подрядчик занимается поквартирным обходом. "Мы разговариваем с жильцами, спрашиваем их согласия. Кто-то ерепенится, не верит, что работы будут проводиться бесплатно. Кого-то просто не удается найти", - рассказали в СМУ "Силур".

Окна должны заменить в срок до 15 ноября 2017 года.

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