Экологи грешат на "Уралбройлер".

Жителей Челябинска донимает сильный запах куриного помета. Вечером 25 апреля поступило 80 обращений из Курчатовского, Калининского и Центрального районов, сообщили "Уралинформбюро" в областной экологической приемной.

Повторяется прошлогодняя ситуация, когда до города доносились "ароматы" с полей Аргаяшского, Красноармейского и Сосновского районов. Одним из виновников признали фабрику "Уралбройлер" – по итогам проверки Росприроднадзора ее обязали выплатить 1,5 миллиарда рублей.

Складировать свежий куриный помет на земле и использовать его в качестве удобрения без предварительной обработки запрещено, поскольку он выжигает почву и отравляет грунтовые воды.

В этом году, по мнению члена экологического совета при губернаторе Виталия Безрукова, наказать нарушителей будет сложнее. "Раньше предприятие можно было привлечь к ответственности за загрязнение почвы и воздуха при размещении отходов 3 класса опасности и предъявить ущерб. Однако Челябинский арбитражный суд постановил, что куриный помет на территории Южного Урала больше не является отходом. Теперь это сырье. С позиции здравого смысла полный бред, к тому же противоречит поручениям президента РФ", - говорит активист.

Стоит напомнить, что 1 февраля 2017 года Владимир Путин распорядился ужесточить контроль за соблюдением экологических норм при обращении с отходами животноводства.