Из-за угрозы лесных пожаров.

29 апреля 2017 года в Екатеринбурге будет введен особый противопожарный режим. Он продлится до 15 мая. Соответствующее постановление будет подписано в ближайшее время, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе мэрии.

На период особого противопожарного режима горожанам запрещено будет разводить костры, жечь мусор и сухую траву в лесах и на дачных участках. Нарушителям выпишут штрафы на суммы от 2 до 500 тысяч рублей. Кроме того, им грозит уголовная ответственность.

Сейчас особый противопожарный режим действует в Березовском городском округе, Галкинском и Восточном сельских поселениях Камышловского муниципального района.

По данным директора департамента лесного хозяйства региона Олега Сандакова, с 13 апреля 2017 года по сегодняшний день на Среднем Урале было потушено 46 лесных пожаров. Это в 2,7 раза больше, чем на аналогичную дату прошлого года.