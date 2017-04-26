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На улицах Екатеринбурга националистов заменят детиСегодня в 18:00

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В майские праздники.

В составе участников майских парадов в Екатеринбурге произошли изменения. Впервые в праздновании Дня Победы примет участие детско-юношеское военно-патриотическое движение "Юнармия", созданное в 2016 году по инициативе Министерства обороны и при поддержке президента Владимира Путина.

В параде пройдут 400 девушек и юношей, сообщил журналистам начальник пресс-службы ЦВО Ярослав Рощупкин. Для торжественного выхода юнармейцам сшили специальную новую форму - бежевую с красной символикой.

А вот в праздновании Первомая число активных участников уменьшится - традиционный "Русский марш" в этом году решили отменить. Такое решение принял оргкомитет акции, сообщается на официальной странице в националистов Урала в "ВКонтакте", передает "Уралинформбюро".

"Русский марш" в Екатеринбурге проводился с 2012 года, но интерес к акции постоянно падал. "Русское движение переживает не самые лучшие времена", - отмечают организаторы акции.

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