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Сенатор Мизулина углядела в порно причину бесплодияСегодня в 19:20

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И угрозу детским умам.

Частый просмотр порнофильмов в детстве вызывает бесплодие у 30% зрителей. Такие данные, выступая на форуме по безопасности Интернета, привела член Совета Федерации Елена Мизулина.

"Мы имеем дело с новым видом интернет-зависимости, сопоставимым с наркозависимостью — это порнозависимость. И мало того, что меняется характер личности, мышление, поведение такого ребенка, когда он становится взрослым, трое из десяти страдают бесплодием, есть уже такие исследования", — заявила сенатор. Источник озвученных цифр она, правда, не назвала.

Для защиты подрастающего поколения Елена Мизулина предложила создать в России "детский Интернет" с безопасным контентом, передает "Уралинформбюро".

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