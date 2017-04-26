И угрозу детским умам.

Частый просмотр порнофильмов в детстве вызывает бесплодие у 30% зрителей. Такие данные, выступая на форуме по безопасности Интернета, привела член Совета Федерации Елена Мизулина.

"Мы имеем дело с новым видом интернет-зависимости, сопоставимым с наркозависимостью — это порнозависимость. И мало того, что меняется характер личности, мышление, поведение такого ребенка, когда он становится взрослым, трое из десяти страдают бесплодием, есть уже такие исследования", — заявила сенатор. Источник озвученных цифр она, правда, не назвала.

Для защиты подрастающего поколения Елена Мизулина предложила создать в России "детский Интернет" с безопасным контентом, передает "Уралинформбюро".