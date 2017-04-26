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Упавшая с автовышки челябинка находится в реанимацииСегодня в 17:55

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С черепно-мозговой травмой.

32-летняя жительница Челябинска, упавшая с автовышки во время мойки окон здания на перекрестке Энгельса-Ленина, попала в реанимацию. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе городского управления здравоохранения. Женщина получила черепно-мозговую травму.

Вторая мойщица окон также обратилась за медпомощью. Ей сделали рентгенографические исследования, но никаких серьезных травм обнаружено не было. С ушибами пострадавшую отправили на амбулаторное лечение.

Происшествие на Энгельса - Ленина случилось вечером 25 апреля 2017 года. Женщины мыли окна на уровне четвертого этажа. В какой-то момент люлька автовышки перевернулась, и работницы вывалились.

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