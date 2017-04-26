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Жителям Ямала оставили два часа на покупку алкоголяСегодня в 19:08

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В угоду бизнесу.

Депутаты Законодательного собрания Ямала заблокировали законопроект, сокращающий время продажи алкоголя.

Сейчас спиртное можно купить с 10:00 до 22:00. Это "окно" предлагают уменьшить на 2 часа, оставив на приобретение алкоголя период с 11:00 до 21:00.

По мнению члена думского комитета по АПК Елены Кукушкиной, изменения могут привести к повышению оборота фальсификата, а сложности, с которыми столкнется бизнес, способны существенно сократить налоговые отчисления в казну. "Таким образом мы, не подозревая, становимся соучастниками серых схем бизнеса. Ни для кого не секрет, что такое практикуется", - пояснила парламентарий в беседе с "Уралинформбюро".

Решено провести дополнительное исследование вопроса и вернуться к его рассмотрению после мая 2017 года.

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