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Украинский "Миротворец" взял певицу Нюшу под прицелСегодня в 19:11

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Из-за концертов в Крыму.

Российской певице Нюше (Анне Шурочкиной) собираются запретить въезд в Незалежную. Артистка уже попала в базу данных украинского экстремистского сайта "Миротворец" за "неоднократное незаконное пересечение государственной границы Украины". Уточняется, что Нюша в 2016 году посетила Севастополь, а в апреле 2017 года выступила с концертом в Симферополе.

Следует отметить, что ранее "Миротворец" внес в "черный список" участницу "Евровидения-2017" Юлию Самойлову. Затем СБУ запретила ее въезд в Незалежную на три года, из-за чего она не сможет выступить на конкурсе, передает "Уралинформбюро".

Кроме Самойловой, Украина закрыта для таких российских артистов, как Стас Пьеха, Бьянка, Юлианна Караулова, Михаил Шуфутинский, Ирина Аллегрова. Всего в "черный список" внесены более 80 деятелей культуры РФ.

Как известно, сайт "Миротворец" связан с депутатом Верховной рады и советником главы МВД страны Антоном Геращенко. Изначально портал был создан для установления личностей ополченцев или людей, помогающих им.

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