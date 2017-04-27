С наступлением лета.

С 1 июня 2017 года Египет переходит на систему электронных въездных виз. Об этом, выступая на полях проходящей в ОАЭ туристической выставки, заявил министр туризма страны Яхья Рашид.

"С введением этой системы каждый турист в любой точке планеты сможет в электронном режиме подать на визу и получить ее", - цитирует чиновника РИА "Новости".

Перейти на электронные визы в Египте планировали с мая, но затем сроки были отодвинуты. Предполагается, что нововведение не только облегчит процедуру получения виз туристами, но и позволит снизить нагрузку на силы безопасности, передает "Уралинформбюро".