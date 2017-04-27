Верховный суд не позволит суррогатным матерям оставлять детей себеСегодня в 08:50
- Текст
Без оснований.
27 апреля 2017 года Верховный суд РФ рассмотрит проект постановления, расширяющего права клиентов суррогатных матерей, пишут "Известия".
Документ подразумевает, что отказ женщины передать ребенка биологическим родителям будет рассматриваться в судебном порядке (сейчас это является безусловным основанием при вынесении решения, - прим.ред.). В частности, будет выясняться, был ли заключен договор между сторонами, каковы его условия, являются ли истцы генетическими родителями ребенка, и почему суррогатная мать отказывается отдавать ребенка.
В настоящее время в ст.51 Семейного кодекса прописано, что клиенты суррогатной матери могут быть записаны родителями ребенка только с ее согласия. Ранее Госдума и российское Правительство не поддержали законопроект, позволяющий генетическим родителям становиться официальными даже без согласия суррогатной матери.
Следует отметить, что законодательство не определяет ответственность женщины, вынашивающей ребенка, за отказ передать его клиентам. По мнению экспертов, это нарушает права генетических родителей, передает "Уралинформбюро".
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
-
Сегодня в 20:08
Лучших космонавтов России разогнали из-за дряхлости
По версии Дмитрия Рогозина.Сегодня в 19:41
В московском штабе Ходорковского идет обыск
Накануне митингов против Путина.Сегодня в 18:47
Сотрудник пермского ГУФСИН попался на изнасиловании в бане
После бурного застолья.Сегодня в 18:43
Под Серовом прокуроры поехали проверять дорогу и увязли
Как в анекдоте.Сегодня в 18:28
100 000 свердловчан выйдут на первомайские митинги
Безалкогольные.Сегодня в 18:22
Совет ветеранов Октябрьского района Екатеринбурга отмечает юбилей
На 30-летие пришло около 100 гостей.Сегодня в 18:21
"Режникелю" остался месяц
С июня – избушку на клюшку.Сегодня в 18:21
Суд выслушает последнее слово Соколовского 28 апреля
Повторной экспертизы роликов не будет.Сегодня в 18:11
Промышленности городов-спутников Екатеринбурга не хватает газа
Требуется 250 миллионов.Сегодня в 18:03
Капля в море: в метро Екатеринбурга вольют 100 миллионов
А надо бы 90 миллиардов.Сегодня в 17:50
В Екатеринбурге боксеры будут биться за чистоту
В рамках общегородского субботника.Сегодня в 17:46
Екатеринбуржцы скупают авто с рекордной скоростью
Продажи подскочили на треть.Сегодня в 17:39
Житель Соликамска выпрыгнул из окна с годовалой дочерью
Возбуждено дело.Сегодня в 17:21
Прокуроры разгребают грязь на окраине Екатеринбурга
Арендатор участка готовится к суду.Сегодня в 17:19
В выходные перекроют центр Екатеринбурга
Из-за эстафеты.
Главные новости
- Сегодня в 17:39Житель Соликамска выпрыгнул из окна с годовалой дочерью
- Сегодня в 15:39Суд вынесет приговор банде Тропиканки 17 мая
- Сегодня в 13:41Вот вам и реформа МЧС: жертвы бойни в Югре не дождались спасателей
- Сегодня в 11:33Россиянам обещают "скостить" ипотечную ставку до 10%
- Сегодня в 11:04В Челябинске в ОКБ №3 избили фельдшера скорой
Аналитика
Без кардинала в голове
Гордума Екатеринбурга скатывается в анархию.
Червоисточинск Нижнего Тагила
Где чистая вода?
Темные пятна на Солнечном
Добили жителей новостроек.