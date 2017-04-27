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Верховный суд не позволит суррогатным матерям оставлять детей себеСегодня в 08:50

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Без оснований.

27 апреля 2017 года Верховный суд РФ рассмотрит проект постановления, расширяющего права клиентов суррогатных матерей, пишут "Известия".

Документ подразумевает, что отказ женщины передать ребенка биологическим родителям будет рассматриваться в судебном порядке (сейчас это является безусловным основанием при вынесении решения, - прим.ред.). В частности, будет выясняться, был ли заключен договор между сторонами, каковы его условия, являются ли истцы генетическими родителями ребенка, и почему суррогатная мать отказывается отдавать ребенка.

В настоящее время в ст.51 Семейного кодекса прописано, что клиенты суррогатной матери могут быть записаны родителями ребенка только с ее согласия. Ранее Госдума и российское Правительство не поддержали законопроект, позволяющий генетическим родителям становиться официальными даже без согласия суррогатной матери.

Следует отметить, что законодательство не определяет ответственность женщины, вынашивающей ребенка, за отказ передать его клиентам. По мнению экспертов, это нарушает права генетических родителей, передает "Уралинформбюро".

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