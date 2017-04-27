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В смерти арт-директора 3 ночных клубов в Екатеринбурге винят врачейСегодня в 10:37

В истории разбирается СКР.

В Екатеринбурге скончался известный шоумен, арт-директор ночных клубов "Водолей", "Метрополия", караоке-клуба "Запой" 42-летний Павел Кучик. Его супруга Юлия Казанкова-Кучик винит в случившемся врачей ЕМЦ.

"Около месяца назад он плохо себя почувствовал: была слабость и зашкаливающий пульс, гемоглобин упал до 40. Он всегда обследовался в ЕМЦ на Шевченко, так как работал рядом - в "Водолее". Врач ему сказал, что нужно просто колоть В12 и все станет нормально. Однако лучше не становилось, и Паша пошел к главврачу Акуловой. Она прописала какие-то дурацкие таблетки для понижения давления, но даже не отправила на анализ крови! Я считаю, что она главная виновница того, что произошло", - рассказала "Уралинформбюро" Юлия.

Спустя пару дней мужчина обратился к гематологу в УГМК. Последний посоветовал увеличить дозу В12 и пообещал, что через несколько дней мужчина "будет скакать".

"При низком уровне гемоглобина более пожилым людям делают переливание, но ему якобы не надо, все и так будет хорошо. Однако Паше день ото дня становилось хуже, уровень гемоглобина упал до 30. Он уже с трудом передвигался, был весь белый, но его отказывались госпитализировать. Он с мамой снова пришел в ЕМЦ, оттуда уже со скандалом вызвали скорую и госпитализировали во вторую больницу. Там вечером начали делать переливание крови, влили 2 пакета. У Паши не выдержало сердце. Как я понимаю, оно остановилось из-за того, что была очень большая нагрузка: ему было очень тяжело дышать и пульс был за 150. Я уверена на 100%, что он умер из-за халатности врачей", - добавила Юлия.

Женщина намерена обратиться в прокуратуру. "Я хочу, чтобы компетентные люди сказали, какое лечение вообще было правильным в этом случае. Знающие люди говорят, что отметка гемоглобина 40 очень критическая, и надо было делать экстренное переливание. Тогда бы наверняка сердце выдержало. А из-за того, что везде его футболили, организм сильно ослаб", - добавила она.

Сейчас в ситуации разбираются следователи. Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области, опрашиваются медработники и родственники Павла, истребуется необходимая документация, проводится судмедэкспертиза. Выясняется, насколько своевременно мужчине была оказана помощь.

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2 комментариев из 2 | смотреть все
грустно Сегодня в 11:56

Все эти ночные клубы с тупой, бомбящей мозг "музыкой" очень вредны для здоровья. Если проводить там своё время постоянно, а он наверняка там много времени проводил, то организм реально с катушек съедет

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троллю угмковскому Сегодня в 13:12

жить вообще вредно...В заметке речь не о клубах, а о т.наз. "медицинской помощи", какую гематолог УГМК не оказал. 42 года человеку было, надо было постараться, чтоб угробить.Двоечники

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