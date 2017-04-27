Трудоголизм ни при чем.

Синдром хронической усталости вызывают кишечные микроорганизмы, а не проблемы с питанием, экологией или недосыпом, утверждают ученые Колумбийского университета. Их выкладки опубликованы в журнале Microbiome.

В исследовании приняли участие 100 человек. Половина испытуемых были полностью здоровы, у остальных проявлялись симптомы хронической усталости: нарушения сна, спазмы и повышенная тревожность. Во второй группе у всех оказалось большое количество бактерий определенного вида в кишечнике.

По одной из версий, изменения микрофлоры препятствуют всасыванию веществ, важных для работы нервной системы, передает "Уралинформбюро".