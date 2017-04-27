×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Причину хронической усталости нашли в кишечникеСегодня в 09:50

  • Текст

Трудоголизм ни при чем.

Синдром хронической усталости вызывают кишечные микроорганизмы, а не проблемы с питанием, экологией или недосыпом, утверждают ученые Колумбийского университета. Их выкладки опубликованы в журнале Microbiome.

В исследовании приняли участие 100 человек. Половина испытуемых были полностью здоровы, у остальных проявлялись симптомы хронической усталости: нарушения сна, спазмы и повышенная тревожность. Во второй группе у всех оказалось большое количество бактерий определенного вида в кишечнике.

По одной из версий, изменения микрофлоры препятствуют всасыванию веществ, важных для работы нервной системы, передает "Уралинформбюро".

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Без кардинала в голове

Без кардинала в голове

Гордума Екатеринбурга скатывается в анархию.

Червоисточинск Нижнего Тагила

Червоисточинск Нижнего Тагила

Где чистая вода?

Темные пятна на Солнечном

Темные пятна на Солнечном

Добили жителей новостроек.

Интервью

Инфографика

Зауралье поставило рекорд по самому дорогому отоплению

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×