Из-за растаявшего снега.

В Серове ушло под воду кладбище в поселке Металлургов, где захоронено порядка 80 тысяч тел.

По словам местных жителей, такая ситуация наблюдается каждый год. Это связано с тем, что погост расположен в низине и там не предусмотрено никакой дренажной системы.

В пресс-службе городской администрации "Уралинформбюро", однако, заявили, что никакой серьезной проблемы на кладбище нет. "Есть отдельные низины, где снег растаял и вода пока не ушла. Где-то уже подсохло, где-то до сих пор стоит снег. Но такого, что все кладбище стоит в воде, нет. Сама в Радоницу была там. В этом году Радоница выпала на такое время, когда снег еще не сошел. Сейчас все подсохнет, и на Троицу, когда люди снова поедут поминать близких, там уже будет сухо", - прокомментировали в мэрии.