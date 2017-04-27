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В Великобритании продали целую деревнюСегодня в 10:45

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С 43 домами.

В Великобритании инвестиционная компания Albanwise приобрела деревню Уэст Хеслертон. Населенный пункт был выставлен на продажу около года назад. Заявленная стоимость – 20 миллионов фунтов стерлингов (25 миллионов долларов), сообщает канал ITV. Окончательная сумма сделки не называется.

В состав Уэст Хеслертон входит 43 жилых дома, паб, спортивные площадки и особняк на 21 комнату. Общая площадь населенного пункта более 850 гектаров, передает "Уралинформбюро".

Ранее деревня принадлежала Еве Дануэй, которая в 1960-х получила ее в наследство. В 2010 году женщина умерла, не оставив наследников. Для живущих в деревне семей хозяйка устанавливала низкую арендную плату и хотела, чтобы новый владелец продолжил ее политику.

Фото: ITV.com

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