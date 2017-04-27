До 250 тысяч рублей.

Руководство ММК приняло решение об увеличении жилищной субсидии для молодежи до 250 тысяч рублей. Ранее сумма составляла 120 тысяч рублей.

Как сообщили "Уралинформбюро" в управлении информации и общественных связей комбината, программа помощи молодым семьям действует на предприятии более 10 лет. Ежегодно несколько семейных работников, отобранных по итогам конкурсов профмастерства и научно-технических конференций, получают субсидию на оплату первоначального взноса в жилищно-инвестиционном фонде "Ключ" (учрежденном ММК).

Следует отметить, что ЖИФ "Ключ" возводит дома в рамках программы "Доступное жилье – металлургам". За годы ее реализации было сдано порядка 350 тысяч жилищных "квадратов". Программа предусматривает различные виды рассрочек платежей и доступной ипотеки. Это позволяет тысячам металлургов Магнитки улучшить жилищные условия.