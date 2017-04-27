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В Туринске автоинструктора уволили из-за попадавших в ДТП учениковСегодня в 12:24

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И отсутствия образования.

В Туринске по требованию прокуратуры уволили инструктора автошколы ООО "Регион", ученики которого регулярно становились виновниками ДТП. Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ведомства, у инструктора не было обязательного для его должности образования.

К дисциплинарной ответственности привлекли специалиста отдела кадров.

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