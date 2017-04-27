Выброшенные на свалку много лет назад.

На одной из стройплощадок, расположенных на улице Блюхера, найдены фрагменты старинных гранитных надгробий. Однако под самой стройкой никаких захоронений никогда не было. По мнению историков Евгения Бурденкова и Сергея Погорелова, эти памятники попали на стройплощадку с одной из городских свалок. А туда их вывезли с близлежащих кладбищ еще в советское время.

Фрагменты девяти надгробий XIX века были обнаружены 26 апреля на стройплощадке ЖК "Уральский" возле Блюхеровского моста. Компания "Эфес", застраивающая эту территорию, прокомментировать ситуацию не смогла. У историков возникли две версии: эти надгробия взяты либо с Михайловского, либо с лютеранско-католического кладбища. Оба некрополя давно закрыты, а лютеранское кладбище еще и снесено: на его месте теперь парк имени Блюхера.

Под снос в 70-е годы прошлого века городские власти собирались отдать и Михайловское, но потом передумали. Однако, по словам археолога Сергея Погорелова, большую часть старых памятников, стоявших на этом погосте, еще в советское время успели демонтировать. Некоторые плиты даже использовались на строительстве дорог и инженерных коммуникаций.

"Это все делалось в последние годы, когда строился мост по объездной через Блюхера, - сообщил "Уралинформбюро" научный сотрудник Музея истории Екатеринбурга Евгений Бурденков. - Сначала с кладбища вывезли плиты на свалку, а затем грунт с этой свалки использовали для возведения насыпи у моста. Когда конкретно это произошло, установить невозможно".

По мнению собеседника агентства, эти надгробия не с Михайловского, а с лютеранского кладбища, снесенного еще в 70-х годах прошлого века. Одно из надгробий раньше стояло на могиле Агнии Волковой, урожденной Гассельблат. Шведка приходилась родной сестрой управляющему Белорецким горным округом Акселю Гассельблату. Кроме того, есть фрагменты могильных плит двух поляков и одной француженки – что также подтверждает версию Бурденкова.

Старинные кладбища Екатеринбурга в последние годы все чаще оказываются на пути строителей. Так, в 2008 году при ремонте Площади 1905 года были обнаружены захоронения, находившиеся до революции в приделе Богоявленского кафедрального собора. А в 2015 году аналогичный скандал разгорелся вокруг строительства лютеранской кирхи на Блюхера: строители наткнулись на надгробия, после чего проект было решено отложить.

В прошлом году отдел городской археологии НПЦ по охране памятников был полностью расформирован, и теперь археологические исследования на строительных объектах ведутся точечно, по заявке от застройщика, сообщил Сергей Погорелов. Археологам известно минимум 10 площадок на территории уральской столицы, где раньше располагались кладбища. Среди них — промзона завода "Уралкабель" на углу улиц Татищева и Токарей (первое православное кладбище ВИЗа), площадь Обороны (бывший старообрядческий некрополь), улица Карла Либкнехта ("Заречное" кладбище, одно из самых старых в Екатеринбурге), район театра Музкомедии (первое немецкое кладбище).