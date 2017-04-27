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Угнать за 30 секунд - за 22 доллараСегодня в 16:36

  • Текст

Китайцы подкинули идею автоворам.

Инженеры китайской компании Qihoo 360 заявили, что автомобиль можно угнать за 30 секунд – в системе безопасности современных машин есть серьезная брешь. Она была вскрыта на форуме по безопасности Hack in the Box в Амстердаме.

Эксперимент по угону авто сняли на видео. В нем участвуют два "злоумышленника" с рациями. Один из них стоит у машины, второй - рядом с автовладельцем и активирует сигнал системы безопасности. Через рации транслируется радиошифр ключей к авто, и машина открывается. Таким же образом китайские "угонщики" завели мотор. Вся операция занимает полминуты. А на создание устройства потребовалось всего 22 доллара, передает "Уралинформбюро".

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