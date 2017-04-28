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Топ-5 главных видео уходящей неделиСегодня в 16:57

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По версии "Уралинформбюро".

1. Мама, я буду жить!

Искусственная матка сможет выхаживать детей, рожденных даже на 22-й неделе беременности, – в это верят американские разработчики чудо-устройства. Его уже испытали на ягнятах, и результаты превзошли ожидания.

Малыши максимально приближены к естественным условиям: погружены в раствор, сходный с околоплодной жидкостью, а питание и кислород получают через "пуповину".

2. Вдвоем на вертикальный взлет

Летающий двухместный электромобиль Lilium Jet удачно прошел тест в Мюнхене. Чтобы подняться в небо, ему не нужна взлетная полоса: стартует по вертикали, как винтокрылые. Разгоняться можно до 300 километров в час - отличная машина для романтических прогулок с ветерком!

3. Глас народа против маразма

Могучая сибирячка Валентина Николаевна знает, как нам обустроить Россию. Досталось дуракам, дорогам, чиновникам-кровососам и прочим вредителям. Смотреть всем, у кого душа болит за Родину.

4. Лунная принцесса Евгения

Фурор на чемпионате мира по фигурному катанию в Токио: россиянка перевоплотилась в аниме-героиню Сейлор Мун! Ледяные сердца самураев расплавились, и никто не вспомнил о проблеме Южных Курил. Евгения Медведева выиграла произвольную программу среди одиночниц, обойдя конкуренток из Японии.

5. Кошачий разброд и шатания

За десятью котятами погонишься – ни одного не поймаешь. Хозяин хотел усадить все семейство перед камерой, но сдался минуту спустя.

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