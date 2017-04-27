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Прокуроры разгребают грязь на окраине ЕкатеринбургаСегодня в 17:21

  • Текст

Арендатор участка готовится к суду.

Нелегальной свалкой на 12-м километре Екатеринбургской кольцевой автодороги занялись прокуроры.

Выяснилось, что данный участок предоставлен в аренду ООО "Главсредуралстрой-Девелопмент" для сельскохозяйственных целей, но по назначению не используется. Это грозит серьезным загрязнением почвы. По данным из открытых источников, компания занимается продажей земли.

Как сообщили "Уралинформбюро" в прокуратуре Свердловской области, к арендатору подан судебный иск с требованием ликвидировать мусорные залежи.

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