Продажи подскочили на треть.

В первом квартале 2017 года в столице Урала было продано 8 415 новых автомобилей - на 13% больше, чем годом ранее. В марте продажи подскочили на 30% - это самый большой месячный рост с 2012 года, сообщает агентство Auto-Dealer-Екатеринбург.

Спрос повышается на протяжении последних пяти месяцев. Традиционно лидирует Lada. За первый квартал ее продажи выросли на 50%. Самой востребованной иномаркой остается KIA. Замыкает первую тройку Renault, передает "Уралинформбюро".

Наибольший рост продаж демонстрируют люксовые бренды: Infiniti - на 184% (54 автомобиля против 19 годом ранее), Jaguar - на 400% (15 против 3).