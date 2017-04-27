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100 000 свердловчан выйдут на первомайские митингиСегодня в 18:28

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Безалкогольные.

На первомайские митинги, демонстрации и собрания в Свердловской области соберутся около 100 000 человек. Мероприятия пройдут как минимум в 40 городах, сообщил председатель Федерации профсоюзов региона Андрей Ветлужских.

В столице Урала ожидается 20-25 тысяч участников. К первомайскому шествию присоединятся губернатор, члены регионального правительства и директора предприятий.

Горожане отметят Праздник весны и труда "на трезвую голову". Продажу алкоголя с 8.00 до 15.00 запретят на улицах Карла Либкнехта, Малышева, 8 Марта, Хохрякова и проспекте Ленина, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе горадминистрации.

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