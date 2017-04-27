На 30-летие пришло около 100 гостей.

27 апреля 2017 года Совет ветеранов Октябрьского района Екатеринбурга отмечает 30-летие. На праздничное мероприятие пришло около сотни человек. От Заксобрания Свердловской области юбиляров поздравил депутат Евгений Зяблицев, сообщает "Уралинформбюро".

"Знаю, что за годы своей работы Совет ветеранов сделал много полезного для Октябрьского района. Прежде всего в плане патриотического воспитания молодежи и организации интересного досуга для пожилых. Пенсионеры и ветераны, проживающие в Октябрьском районе, благодаря вам знают, что они не одни и никогда не будут одинокими. За заботой, поддержкой, общением они всегда могут обратиться в Совет ветеранов", - отметил заслуги организации Е.Зяблицев.