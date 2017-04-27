Как в анекдоте.

После жалоб жителей поселка Урай на качество дороги до Серова городская прокуратура организовала проверку, но доехать до места ревизоры не смогли – увязли. Как отмечает местная газета "Глобус", до отдаленного поселка надзиратели пытались добраться на "Урале".

В адрес администрации городского округа внесено прокурорское представление с требованием привести дорогу в порядок. Пока жители могут добраться до города только на электричке, передает "Уралинформбюро".