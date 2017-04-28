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Венеция введет лимит на туристовСегодня в 08:19

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Их стало больше местного населения.

Власти Венеции решили ограничить число въезжающих в город туристов. Для их подсчета в ряде стратегических пунктов, через которые прибывает основной поток гостей, будут установлены автоматические счетчики, пишет РИА Новости. На основании этих данных разработают методику ограничения числа приезжающих в древний город, который входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Туристам детально разъяснят необходимость ограничительных мер. В марте прошлого года на Пасху в Венецию одновременно прибыли 300 тысяч человек, тогда как численность населения города - менее 270 тысяч, передает "Уралинформбюро".

Местные власти будут заранее обнародовать конкретные даты, когда в городе ожидается максимальное число приезжих.

Помимо прочего, в Венеции планируется увеличить число сотрудников правоохранительных органов, изменить режим работы судов, перевозящих туристов по Большому каналу, и открыть новые зоны для общественного питания.

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