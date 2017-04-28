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Пациентка Челябинской ОКБ взыскала полмиллиона за ожоги при операцииСегодня в 08:49

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Женщина получила тяжелую моральную травму.

Пациентка Челябинской областной клинической больницы взыскала 500 тысяч рублей с ОКБ за ожоги, полученные во время операции.

Инцидент с жительницей Копейска произошел в январе 2015 года. "Во время хирургического вмешательства пациентка получила ожоги тела 2-3 степени. Находясь под местной анестезией, женщина испытала тяжелую моральную травму от увиденного", - рассказали "Уралинформбюро" в областной прокуратуре.

Вина медперсонала доказана, должностные лица ОКБ привлечены к дисциплинарной ответственности.

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